إدارة الاتحاد تقيل سييرا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة نادي الاتحاد، رسمياً إلى التشيلي لويس سييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج السلبية للفريق، كما قررت إدارة النادي تعيين الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق خلال المرحلة الحالية. انشر الخبر :

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