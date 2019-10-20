غضب لبنان يضع «حزب الله» في عين العاصفة

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تدفق آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان أمس السبت، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يُلقون عليها بمسؤولية دفع الاقتصاد صوب الهاوية. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن حكومته تعمل كخلية نحل لإنهاء الأزمة الاقتصادية، وتعهد الرئيس ميشال عون ببذل الجهود لتخفيف الأزمة المعيشية، فيما نشر حساب الرئاسة اللبنانية على «تويتر» تغريدة مقتضبة للرئيس ميشال عون، أكد فيها أنه سيتم التوصل إلى حل «مطمئن» للأزمة التي تعيشها البلاد.

وتجددت الاحتجاجات في ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت وفي ساحة النور في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وفي كفررمان في النبطية جنوبي البلاد، وفي زوق مكايل في جبل لبنان، وقطع المتظاهرون بعض الطرقات منذ صباح أمس في جبل لبنان وشماله وجنوبه. وفي مدينة صور الجنوبية هاجم مسلحون من حركة أمل الموالية لرئيس البرلمان نبيه بري، متظاهرين سلميين مزقوا ملصقات لصورته وهتفوا بشعارات تتهمه بالفساد. ومنع مسلحون من حركة أمل فرق التغطية التلفزيونية من تصوير تلك الاحتجاجات.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، متظاهرون من مختلف الطوائف والدوائر في مشهد أعاد إلى الأذهان ثورات اندلعت في 2011 وأطاحت أربعة رؤساء عرب. ويكرر المتظاهرون مطلب «الشعب يريد إسقاط النظام»، مطالبين بعزل كافة الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والهدر والمحاصصة.

وأكدت قيادة الجيش تضامنها مع المطالب المحقة للمتظاهرين، داعية إلى التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، إخلاء سبيل معظم المحتجزين في الاحتجاجات. واستقبل الرئيس ميشال عون، وفداً برئاسة المحامي رامي عليق، الذي أطلعه على مطالب المحتجين شارحاً الأسباب التي أدت إلى تحركهم، لاسيما الشباب منهم. ورد عون عارضاً الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً سعيه لتحقيق الإصلاحات الضرورية وتطوير النظام السياسي وحملة مكافحة الفساد، وغيرها من النقاط التي أثارها الوفد. وقال: «وجعكم هو وجعي وأشعر معكم وسأعمل جهدي من أجل التخفيف من معاناتكم».

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري أمهل الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحاً إلى احتمال استقالته إن لم يحدث هذا. وغرّد الحريري على حسابه عبر تويتر بالقول: «بيت الوسط خلية نحل اليوم (السبت). اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات».

وأوضح وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه «خلال اللقاء مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري،​ تم تأكيد إنجاز ​الموازنة​ بدون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص». (وكالات)