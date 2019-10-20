تشيلي تعلن الطوارئ في العاصمة بعد احتجاجات عنيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، أمس الأول الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة تشيلي، وكلف عسكرياً بضمان الأمن، بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة؛ بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

وقال بينييرا: «أعلنت حالة الطوارئ، ولهذه الغاية عيّنت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ». واضطرت السلطات لإغلاق محطات قطارات الأنفاق؛ بسبب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين احتجوا على رفع أسعار وسائل النقل. وقالت السلطات: إنه سيبقى مغلقاً على أن يستأنف عمله تدريجياً الأسبوع المقبل. وانتشرت دعوات إلى الصعود في القطارات بلا بطاقات؛ للاحتجاج على رفع سعرها من 800 بيزوس إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) في ساعات الازدحام، بعد زيادة أولى بمقدار عشرين بيزوس في يناير الماضي. وأجبر الكثير من الأشخاص على العودة إلى بيوتهم سيراً على الأقدام، وقطعوا بذلك مسافات طويلة، ما أدى إلى حالات من الفوضى.

(أ ف ب)