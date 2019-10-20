شكرا لقرائتكم خبر عن دردشة في «الزحليقة» اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبد اللطيف الزبيدي

هل لديك، في وصف لبنان، مقولة أجمل من تحفة سليم الحص: «لبنان حرية كثيرة، وديمقراطية قليلة»؟ وديع الصافي أيضاً لم يقصّر في غنائه: «لبنان، ها الكم أرزة اللي عاجقين الكون». اجمع باقة الأذواق، فلن تجد ذوقاً ينقصه، سوى الذوق السياسي. المحاصصة مثل اللحاف المرقع من أربعين قطعة. الحصص هي التي مزقته إرباً وإرباً، وقبول التقاسم هو الذي رقّعه قطعة قطعة. في الحقيقة أصحاب الطوائف هم أمراء حرب أسكت أسلحتهم الرضا بالحصة الدائمة في الكعكة.

للقلم تصويره الخاص للحياة السياسية في لبنان وملابساتها وصعوبة فحصها سريرياً وتشخيص علاجها بوصفة محددة، مع عدم استبعاد العمليات الجراحية. الفن المطبخي اللبناني أبدع أكثر من خمسين نوعاً من الأطباق الصغيرة المعروفة باسم «المازات». لا تكون المائدة في المستوى، إذا لم تحفل بعشرة أصناف منها في أقل تقدير، وإلاّ حكم عليها بالانضمام إلى نوادر «البخلاء» للجاحظ. حين تتذوق جنابك عشرة ألوان، وتصاب، لا قدّر الله، بمغص، فإنك لا تعود تعرف السبب بعينه، أهو البابا غنوج، أم القصبة السوداء (الكبد النيئة)، أم الشنكليش، أم الكبة النية، أم أم أم وأم؟ قس على ذلك الحالة الجوية السياسية، فعندما تتلبّد سماء مراكز القوى بالغيوم: الرئاسات الثلاث، و«أمراء» ثماني عشرة طائفة، وتحدث بلابل وقلاقل، وزوابع وتوابع، لا يكون من السهل على أيّ سياسي ألمعي، أو محلل نوستراداموسي، أن يكتشف مصدر الداء. حينئذ يحمى الوطيس، وينطلق التقويس (إذا لعلع الرصاص فلا يهمّ أن يكون التقويص بالسين أو بالصاد).

من السابق لأوانه الحديث عن «زحليقة» المطالب. بدأ تحرّك الشارع بمسألة الضرائب. بعامل سرعة التزحلق، صار الشعب يريد استقالة الحكومة، ومن ثم إلى تغيير النظام. النظام ليس الرئيس ميشيل عون. الحديث عن الشعب في لبنان أمر مختلف كلياً. كلمة شعب بمفردها تعني أن الطائفية تجاوزها الزمن. معاذ الله أن يكون القلم يشير إلى الشعار الذي أعاد تسخينه الرئيس قيس سعيّد، كما ليس المقصود أن المؤثرات الفينيقية سارت هذه المرة من قرطاج لتحيي دبكة «الشعب يريد» بين أعمدة بعلبك. لا شيء يستبعد في لبنان؛ لأن النظام الطائفي القائم على المحاصصة بقايا رواسب بالية: كل أمير طائفة مسيطر على «بتاعونه».

لزوم ما يلزم: النتيجة الكهربائية: إهمال متابعة سلامة الأسلاك يؤدي إلى تعرّيها، في النهاية «تضرب الأسلاك».

[email protected]