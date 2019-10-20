تثبيت أولى نقاط مراقبة وقف النار بالحديدة بإشراف أممي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات:

ثبتت لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة، غربي اليمن، أمس السبت، أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، بموجب «اتفاق استوكهولم» الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن الأمم المتحدة أشرفت بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها على بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية.

وأكد أن لجنة التنسيق المشتركة بدأت يوم أمس نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة. وجاء في نص الاتفاق لفريق المراقبة المشتركة، أنه تم نشر النقطة الأولى في الخامري بالكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطقة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها. وأشار الاتفاق إلى أنه سيثبت الفريق، اليوم الأحد، النقطة الثانية في مدينة الصالح، وغداً الاثنين النقطة الثالثة في حوش الأبقار بخط الكيلو 16 وسوف يتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوبي مدينة الحديدة، وفقاً للبيان.

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي، مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الصالح بمدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر.

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن مسلحي الميليشيات استهدفوا أيضاً مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المدينة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف، وقام مسلحو الميليشيات بعمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة. وكان 18 من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وجُرح 21، الجمعة؛ جرّاء انفجار وقع في إحدى العمارات السكنية بمدينة الحديدة، كانت الميليشيات تعمل على تفخيخها.

ونفى مسؤول عسكري يمني استهداف قوات الجيش الحكومي لشحنة مساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، في محافظة الحديدة.

جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش؛ رداً على ما أعلنه الإعلام الحوثي من أن قوات التحالف العربي، استهدفت شحنة المساعدات التي دخلت مدينة الدريهمي غربي الحديدة، مساء الخميس، ما أدى إلى إتلافها.

وأضاف الدبيش: «لم تستهدف قوات الجيش الحكومية شحنة المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في الدريهمي»، وتابع: «ما تحدثت عنه وسائل إعلام ميليشيات الحوثي كلها محض افتراء وكذب، وتندرج في إطار سياسيات المغالطة التي تنتهجها؛ للتغطية على أفعالها القبيحة في تجويع الشعب اليمني».

ودحض المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع، جنوبي اليمن، مزاعم إعلام ميليشيات الحوثي بشأن استعادة الميليشيات السيطرة الكاملة على الفاخر وسليم في الضالع. وكذّب المركز الإعلامي، ادعاءات إعلام الميليشيات التي زعمت تحقيق انتصارات ساحقة، وأوضح أن إعلام الميليشيات عمد على تضليل أنصاره؛ من خلال بث مشاهد قديمة لأجزاء من سوق الفاخر، ويعود تاريخها إلى ال 10 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأشار المركز الإعلامي، إلى أن ما نشرته وسائل إعلام الحوثي مواد مفبركة ولا وجود لأي اشتباكات أو حالات هروب للقوات المشتركة في تلك المشاهد التي تعد من صناعة وأكاذيب الإعلام الحربي التابع لميليشيات الحوثي الذي يديره خبراء الحرب النفسية والأمن الوقائي من بيروت وطهران.