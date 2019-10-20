حميدتي يبشّر بقرب إحلال السلام الشامل في الخرطوم وجوبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: الخليج، وكالات

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتي» النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام مع حركات «الكفاح المسلح»،أن الحوار الذي يجري الآن في جوبا بين الأطراف السودانية يسير بصورة جيدة نحو تحقيق السلام، فيما استؤنفت، أمس،محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية بعد توقف دام أسبوعين.

ولفت حميدتي إلى أن اللجان الفنية المنبثقة عن وفود التفاوض تبذل جهوداً مضنية حول تفاصيل قضايا التفاوض.

وأشار حميدتي، مساء الجمعة إلى أن جميع أطراف التفاوض أعلنت عن رغبتها وتوفر الإرادة لديها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في السودان.

وعبّر عن تفاؤله بخروج الجولة الحالية من المفاوضات بنتائج جيدة، ستسعد الشعب السوداني والشعب في جنوب السودان نسبة لارتباط الأمن والاستقرار باستقرار وأمن البلدين.

وأوضح: إن السلام في جنوب السودان أصبح واقعاً ، كاشفاً عن وصول أكثر من 300 جندي من «قوات ريك مشار للتدريب مع إخوانهم في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية».

وأكد، أن القيادة في كل من الخرطوم وجوبا متفقة على المضي قدماً في طريق إحلال السلام الشامل في البلدين.

جلسة ثانية بين الحكومة و«الشعبية»

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وكانت قد بدأت، أمس،جلسة المفاوضات الثانية بين وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقدمت الحركة، خلال الجلسة، ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة حول المفاوضات تشمل مجمل قضايا الحوار التي حددتها خريطة الطريق الموقعة من الطرفين والوساطة، وتحتوي على المسار السياسي والإنساني ومسار الترتيبات الأمنية.

مطالبات بالإفراج عن 38 معتقلاً

ودعت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، الحكومة إلى إطلاق سراح 38 معتقلاً من عناصرها المحبوسين بولاية جنوب دارفور،معتبرة أنه ليس هناك أي مبرر لبقائهم في السجون بعد سقوط النظام السابق.

ورحبت بإطلاق سراح 24 أسيراً من قواتها صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

في أثناء ذلك، استؤنفت، أمس، محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية بعد توقف دام أسبوعين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الدفاع عبد الرحيم محمد حسين الذي طلب جلسة سرية؛ للإدلاء بمعلومات حول تعاملات مالية بين البشير وجهات خارجية.

وقال حسين الذي شغل منصب والي الخرطوم ووزير الدفاع لسنوات، الرئيس البشير كان يتجاوز الإجراءات المالية ؛ لحماية الأمن القومي للبلاد.

وأضاف حسين المقرب من الرئيس المخلوع ، بأن البشير كان قد أبلغه بأنه تلقى أموالاً إلا أنه لا يعلم قيمة المبلغ ولا أوجه صرفه. وأشار إلى أن «العقوبات والحصار المفروض على البلاد كان يدفع الرئيس لمخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية والصرف خارج الموازنة».

وأبدى حسين المعتقل حالياً مع مجموعة من رموز النظام السابق، استعداده للإدلاء بمزيد من المعلومات إن كانت الجلسات مغلقة.

وطلبت هيئة الاتهام من المحكمة استبعاد شهادة حسين؛ لوجود المصلحة والولاء في علاقته بالرئيس السابق،غير أن القاضي رفض الطلب. وحدد القاضي ،جلسة يوم 26 المقبل لسماع بقية شهود الدفاع.