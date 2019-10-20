مشار في جوبا لبحث تنفيذ اتفاق السلام مع سيلفاكير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان ريك مشار، مطار جوبا، أمس السبت، على رأس وفد رفيع، قادماً من الخرطوم؛ لبحث سير تنفيذ اتفاق السلام، والاجتماع مع وفد مجلس الأمن الذي يتوقع وصوله اليوم الأحد.

وقال ماناوا بيتر قاتكوث، المتحدث باسم المعارضة، إن زيارة مشار تستغرق يومين، يناقش خلالها مع الرئيس سيلفاكير ، كيفية تجاوز المعضلات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام، خاصة قضيتي عدد الولايات والترتيبات الأمنية.

وأضاف قاتكوث: «الزيارة تعتبر مهمة جداً بالنسبة لنا؛ لأنها ستبحث تنفيذ بقية القضايا العالقة من اتفاق السلام، والتي إذا لم يتم تجاوزها فإننا لن نشارك في الحكومة الانتقالية التي سيتم تكوينها في الثاني عشر من نوفمبر المقبل».

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها مشار لجوبا للقاء كير وبحث تنفيذ اتفاق السلام، بعد أن فشل آخر لقاء بينهما، في سبتمبر الماضي، في إحداث اختراقات فعلية في قضية عدد الولايات وتنفيذ الترتيبات الأمنية.

ويمثل الاجتماع المرتقب آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السلام في جنوب السودان من الانهيار.(وكالات)