عشرات الأطفال بين ضحايا تفجير مسجد في أفغانستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت، أمس السبت، حصيلة التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية ننجرهار الأفغانية خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلاً، بينهم عشرات الأطفال، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار، عطالله خوجياني: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». وبين متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصاً على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس.

وأوضح خوجياني، أن التفجير الذي شهده مسجد منطقة هسكه مينه تم بواسطة «متفجرات زرعت داخل المسجد»، إلا أن مصادر أخرى، بينها «طالبان»، قالت إن المسجد قد يكون تعرض لقصف بالهاون. وقال أحد الأهالي، ويدعى عمر جورزانج، إن نحو 350 مصلياً كانوا في المسجد وقت الهجوم. وتابع: «لا نزال نبحث عن جثث الضحايا. معظم القتلى أطفال مدارس أو شبان دون 18».

ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن الاعتداء. ودان متحدث باسم «طالبان» الاعتداء «الوحشي في أشد العبارات». وينشط في ننجرهار أيضاً تنظيم «داعش».

وجاء الهجوم الأخير، غداة نشر الأمم المتحدة، تقريراً الخميس الماضي، ذكر أن عدداً «غير مسبوق» من المدنيين قتلوا وجرحوا في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ( ا ف ب)