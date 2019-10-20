جونسون يتحدى البرلمان بعدم طلب تأجيل «بريكست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، مجلس العموم، معلناً تمسكه بعدم التفاوض مع بروكسل لتمديد موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعدما أقر البرلمان تعديلاً يلزمه مجدداً بطلب إرجاء «بريكست»، في وقت نزل فيه مئات الآلاف إلى شوارع لندن للمطالبة بتنظيم استفتاء ثان بشأن الطلاق الأوروبي الذي أكدت باريس أن أي «إرجاء إضافي، ليس في مصلحة أحد».

وانعقد مجلس العموم في جلسة تاريخية، هي الأولى التي تعقد السبت منذ حرب «فوكلاند» قبل 37 عاماً، للتصويت على اتفاق «بريكست» الأخير. لكن بدلاً من التصويت على الاتفاق، أقر النواب تعديلاً يتيح لهم مزيداً من الوقت لمناقشة النص، والتصويت عليه من دون المخاطرة بحصول بريكست «بدون اتفاق»، وبأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 وافق النواب على تعديل قدمه النائب أوليفر ليتوين ينص على أنه في حال لم يصادق رسمياً على الاتفاق، يُفعّل بشكل تلقائي قانون سبق أن أقره البرلمان يلزم جونسون الطلب من بروكسل تأجيل موعد «بريكست» ثلاثة أشهر. وقال زعيم المعارضة العمالية، جيريمي كوربن، مرحباً بقرار البرلمان: إن النواب صوتوا «بوضوح لتجنب خروج قاسٍ من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «على رئيس الوزراء أن يحترم القانون».

لكن جونسون، سارع برفض قرار التأجيل، وقال: «لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل (موعد بريكست)، والقانون لا يلزمني بذلك»، معرباً عن أسفه لأن يكون التصويت التاريخي الذي كان متوقعاً على الاتفاق «أفرغ من مضمونه». وأضاف:«أي تأجيل جديد سيكون سيئاً لهذا البلد، وسيئاً للاتحاد الأوروبي، وسيئاً للديمقراطية». وسارعت المفوضية الأوروبية بمطالبة لندن بتوضيح «الخطوات المقبلة» الواجب اتخاذها بعد تصويت مجلس العموم. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا: إن بروكسل «أخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق»، مضيفة: «على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت».

بدورها، اعتبرت الرئاسة الفرنسية، أن «الإرجاء الإضافي» لبريكست «ليس في مصلحة أحد»، مشيرة إلى أنه «تم التفاوض على اتفاق، يعود بناء عليه إلى البرلمان البريطاني أن يقول ما إذا كان يوافق عليه أو يرفضه. يجب إجراء تصويت واضح».

وفي هذه الأثناء، شارك مئات الآلاف في مسيرة بلندن للمطالبة باستفتاء جديد، قائلين إن آراءهم تقابل بالتجاهل. ولوح المتظاهرون، الذين سافر بعضهم ساعات للوصول إلى العاصمة من أنحاء مختلفة في المملكة المتحدة، بالأعلام الأوروبية، حاملين لافتات للمطالبة بحقهم وفي التصويت على «بريكست». وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتاً لإقرار الاتفاق الذي يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

يذكر أن البرلمان البريطاني، رفض سابقاً ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد. ( وكالات)