شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوطن ليس الحجارة والأسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي.

وغرد سموه عبر «تويتر» أمس ضمن وسم #علمتني_الحياة قائلاً: «علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والأسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي.. هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي.. هم شعبي.. من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم.. لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب».

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