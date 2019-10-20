الصومال: مقتل 20 من مسلحي «الشباب» في كمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل نحو 20 من مسلحي «حركة الشباب»، ليلة الجمعة السبت، في هجوم مباغت على سيارة كانت تقلهم في الطريق الذي يربط بين مدينتي جللقسي وبولوبرتي بإقليم هيران وسط الصومال بحسب مسؤول محلي، بينما اغتيل ضابط ومرافقاه في مقديشو.

وقال عمدة مدينة جللقسي محمد نور في تصريح صحفي: إن القوات الحكومية نصبت كميناً لسيارة كانت تقل عناصر من مسلحي حركة الشباب لحظة مرورها في الطريق الذي يربط مدينة جللقسي بمدينة بولوبرتي، وهو ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا في السيارة، وعددهم 20 عنصراً. وأضاف العمدة أن العملية كانت تتم بالتعاون مع سكان المدينتين، حيث تسعى تلك العناصر التي تعرضت للعملية لقطع الإمدادات والتنقل وفرض الحصار عليهما.

وأكد محمد نور أن القوات الحكومية بالتعاون مع القوات الإفريقية «أميصوم» تمكنت مؤخراً من طرد مسلحي «الشباب» الذين كانوا ينشطون في هذا الطريق الحيوي.

ولم تعلق «حركة الشباب» المتشددة والموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي على الحادث.

من جانب آخر، لقي محمد أبوبكر سليمان الضابط في الجيش الصومالي واثنان من حراسه مساء أمس الأول مصرعهم إثر إطلاق نار على سيارتهم من قبل حرس فندق «المائدة» في مديرية حمرين بالعاصمة مقديشو.

وأشار شهود عيان إلى أن حرس الفندق أطلقوا النار على سيارة سليمان لأسباب غير معروفة ما أدى إلى قتله واثنين من حراسه. ولم يصدر تعليق من جانب أجهزة الأمن الصومالية على اغتيال الضابط الذي كان يقود العمليات العسكرية التي أدت مؤخرا إلى تحرير منطقة أوديغلي في إقليم شبيلي السفلى من حركة «الشباب» المتطرفة. (وكالات)