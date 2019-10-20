زعيمة هونج كونج تؤيد استخدام القوة لمواجهة التظاهرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أمس السبت، تأييدها لاستخدام الشرطة للقوة قبل مسيرة ضخمة مناهضة للحكومة من المقرر تنظيمها اليوم في تلك المدينة التي تحكمها الصين، والتي تشهد احتجاجات عنيفة منذ شهور.

وقالت لام في مقابلة، أمس، مع محطة «أر.تي.اتش.كيه»، إن الشرطة استخدمت قوة متناسبة في مواجهة الاحتجاجات، وكانت ترد على عنف المحتجين وسط انتقادات لاستخدام أساليب عنيفة.

وتختبر مسيرة اليوم قوة الحركة المطالبة بالديمقراطية؛ بعد هدوء نسبي استمر أسبوعاً. وتعهد نشطاء بأن تمضي المسيرة قدماً رغم إعلان الشرطة أن هذا التجمع غير قانوني. وتحدى الآلاف في الماضي الأمن، ونظموا تجمعات حاشدة دون ترخيص اتسمت بالسلمية في الأغلب في البداية؛ لكنها تحولت إلى عنف فيما بعد.

واعتقل أكثر من 2600 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو/حزيران الماضي؛ اعتراضاً على مشروع قانون سحب لاحقاً؛ يقضي بتسليم المشتبه فيهم للصين لمحاكمتهم. ورفضت لام بشكل صريح الأسبوع الماضي اثنين من المطالب الأساسية الخمسة للمحتجين؛ وهما: الاقتراع العام، والعفو عمن وجهت إليهم اتهامات خلال التظاهرات، قائلة: إن الأول خارج نطاق سلطتها، والثاني غير قانوني. وبدلاً من ذلك حاولت تهدئة الأزمة من خلال خطط؛ لتحسين عروض الإسكان، وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة. (وكالات)