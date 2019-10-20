دبي توقّع معاهدة جودة الهواء إلى جانب 34 مدينة عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقَّعت إمارة دبي إلى جانب 34 مدينة قيادية حول العالم على معاهدة جودة الهواء، التي تشكل منهجاً لجميع خطط دبي المستقبلية، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي؛ الرامية إلى خلق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال المقبلة، وترسيخ مفهوم الاستدامة كإحدى ركائز النمو الحضري لدبي.

جاء توقيع دبي على المعاهدة خلال قمة عمداء شبكة المدن الأربعين C40 القيادية للتغير المناخي في أكتوبر/‏‏تشرين الأول الجاري، والتي ناقشت الحاجة الملحة عالمياً للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

وحيث إن قضايا التغير المناخي والمحافظة على البيئة تحظى بأهمية كبرى في خطط واستراتيجيات دبي؛ لذا فإن حكومة دبي طرحت العديد من المبادرات؛ للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء، كما تلتزم دبي بالعمل مع كبرى المدن في العالم؛ لوضع الخطط التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

دور محوري

قال عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة المدن الأربعين C40 لدول جنوب وغرب آسيا: «تضطلع دبي بدور ريادي في المنطقة بصفتها نائب الرئيس لمنطقة جنوب وغرب آسيا في اللجنة العليا لشبكة المدن الأربعين C40 القيادية للتغير المناخي؛ والرامية لقيادة الجهود في مجال تعزيز مفاهيم الاستدامة، واستنباط الحلول المبتكرة؛ للحد من تأثيرات التغير المناخي».

وأوضح: إن توقيع دبي على معاهدة جودة الهواء يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي؛ وجهود الإمارة؛ الرامية إلى ضمان توفير هواء أكثر نقاءً لسكانها وزوارها.

وأضاف: تبادلنا الرؤى والأفكار مع باقي المدن القيادية في العالم، ونتطلع إلى عقد شراكات مثمرة مع مدن رائدة من شأنها تعزيز جهودنا؛ لدفع مفاهيم الاستدامة عالمياً وتسريع خطط الحد من التغير المناخي.

قضايا مصيرية

وأكد حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن قضية التغير المناخي واحدة من أهم القضايا المصيرية المعاصرة، التي تتصل بمقدرات الحياة والثروة الطبيعية، وما يعيش عليه الإنسان، مؤكداً أن وجود مدينة دبي في شبكة المدن C40، يمثل دفعة قوية للجهود الدولية المبذولة؛ من أجل حماية البيئة والتخلص من كل الإشكاليات المتعلقة بالتغير المناخي. وأوضح: إن دبي قادرة على إحداث الفرق في مسارات وبرامج معاهدة جودة الحياة؛ وذلك لما لها من خبرات وتجارب ناجحة في مجالات صون الطبيعة والتصدي لظاهرة التغير المناخي.

دبي مدينة قيادية

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وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يأتي انضمام دبي لمعاهدة تحسين جودة الهواء إلى جانب 34 مدينة قيادية أخرى حول العالم، ليؤكد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية بحلول 2050.

وقال: إن الهيئة تسهم في تحقيق هذه الرؤية، وترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة، من خلال مشروعات رائدة لإنتاج الطاقة النظيفة؛ مثل: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم في تقليل أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

مواصفات عالمية

أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، التزام الهيئة بتعزيز الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها وخدماتها؛ لضمان توفير بنية تحتية وأنظمة نقل ومواصلات مبتكرة ومستدامة بمواصفات عالمية، تسهم في تحسين جودة الحياة وسعادة المجتمع؛ وذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي، مشيراً إلى أن محور حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، يأتي في صدارة أولويات عمل الهيئة.

وقال: نفذت هيئة الطرق والمواصلات العديد من المشاريع والمبادرات التي تُعنى بالاستدامة، منها تعزيز منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، والتي ساهمت في زيادة عدد مستخدميها من 163 مليوناً عام 2006 إلى أكثر من 589 مليون راكب عام 2018، كما تنفذ الهيئة حالياً خطة لتحويل 50% من أسطوا مركبات الأجرة إلى مركبات هجينة وكهربائية بحلول عام 2021، والاستعاضة عن الحافلات بأخرى مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة.

التوازن البيئي

وقال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: إن المحافظة على جودة الهواء يعد أحد أهم الأولويات البيئية التي تسعى بلدية دبي إلى تحقيقها؛ تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021 التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث تنفذ بلدية دبي عدداً من المبادرات البيئية والمشاريع الاستراتيجية؛ للمحافظة على جودة الهواء بما يحقق سعادة قاطنيها وزائريها ويعزز مكانة الإمارة في تصنيفات جودة الهواء العالمية».

وأكد أن بلدية دبي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة التطويرية والمتطلبات البيئية؛ حيث نفذت البلدية عدداً من المشاريع الاستراتيجية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، منها استراتيجية جودة الهواء 2017-2021.

استحقاقات المعاهدة.. تحالف عالمي

تلزم معاهدة تحسين جودة الهواء، المدن الموقعة عليها بوضع أهداف طموحة؛ لخفض التلوث وتطبيق سياسات ترمي إلى رفع جودة الهواء بحلول عام 2030، ونشر تقارير دورية حول التقدم الذي يتم إحرازه، انطلاقاً من توافق عمداء المدن على أن «استنشاق الهواء النقي هو حق مكتسب للإنسان».

كما تلزم المعاهدة عمداء المدن بالعمل معاً؛ لتشكيل تحالف عالمي؛ من أجل تحسين جودة الهواء؛ وذلك من خلال مجموعة من السياسات والبرامج كالتحفيز على استخدام وسائل النقل الجماعي، واستخدام وسائل منخفضة أو منعدمة الانبعاثات الكربونية، والتشجيع على المشي أو استخدام الدراجات الهوائية. وتضم قائمة المدن الموقعة على المعاهدة إلى جانب دبي، لندن، لوس أنجلوس، واشنطن، برلين، أوستن، بنجالور، برشلونة، بوينس آيرس، كوبنهاجن، عمّان، دلهي، ديربان، غوادالاخارا، هايدلبرغ، هيوستن، جاكرتا، ليما، لشبونة، مدريد، ميدلين، مكسيكو سيتي، ميلان، أوسلو، باريس، بورتلاند، كويزون، كيتو، روتردام، سيؤول، استوكهولم، سيدني، طوكيو، ووارسو.