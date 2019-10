بعد الإعلان عنها سابقًا تويتر تختبر خاصية الوضع الليلي “إطفاء الأنوار”

في عام 2016، انضمت تويتر إلى سباق الوضع الليلي أو السمات الداكنة، حيث أنذاك قامت بتغميق الخلفية البيضاء مع إضافة اللون الأزرق الأكثر راحة للعين. وبالفعل نجح الأمر في ذلك الوقت، ولكن مع أيامنا هذه ومع التغيير الحديث للأنماط المظلمة على مستوى النظام، يتضاءل تطبيق تويتر مقارنة بين السمتين.

ومع ذلك، من المفترض أن يتغير هذا قريبًا، حيث بدأت الشركة باختبار وضع إطفاء الأنوار “lights out” لتطبيقها على أندرويد.

وبالمناسبة، أعلنت تويتر عن هذه الخاصية في شهر مارس الماضي، ولم تتمكن من رؤية الضوء إلّا في وقتنا هذا فقط.

عمومًا، فيما يخص التحديث، فهو موجّه حاليًا لمختبري ألفا لتطبيق تويتر، لذلك هو متاح لمجموعة صغيرة من الأشخاص المدعوين فقط.

ومع هذه الخاصية سيكون هناك إعداد ثالث للعرض يُتيح للمستخدم اختيار مظهر الوضع الداكن بين خيارين، وهما Dim و lights out. على أن يكون الأوّل “Dim” هو الوضع المظلم الموجود في تويتر، الذي يُغيّر الخلفية إلى ظلال زرقاء داكنة.

أما خيار وضع “إطفاء الأنوار”، فسوف يقوم على تحويل الواجهة إلى واجهة سوداء حقيقية مما يساعد على الحد بشكل أفضل من استهلاك البطارية على الهواتف المزودة بشاشة OLED.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، هذه الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين في إصدار ألفا من تطبيق تويتر على نظام تشغيل أندرويد.

لذلك يُنتظر أولًا إطلاقها على الإصدار التجريبي العام للتطبيق، ومن ثم إتاحتها وبشكل رسمي لجميع المستخدمين.

فيما من المتوقع أن تكون حاضرة على تطبيق تويتر بشكلها النهائي خلال الأشهر القليلة القادمة.

🇬🇧🇺🇸 Twitter "Lights Out"(black) mode is now available for Android! It looks awesome.



🇪🇸 El modo negro de Twitter ya disponible para Android. Se ve de maravilla. pic.twitter.com/303vWQI30F