خلال أيام.. نزوح سكان ثاني قرية شرقي العراق بعد هجمات "داعش"

العراق(ديالى)/حسين الأمير/الخليج 365

كشف مصدر أمني، أن سكان ثاني قرية في محافظة ديالى شرقي العراق غادروها بسبب تهديدات وهجمات تعرضت لها القرية من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى الأيام الماضية.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "سكان قرية رمضان الواقعة بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، التي تضم العشرات من العوائل (لم يحدد عددهم) نزحوا منها بشكل كلي بعد تصاعد هجمات مسلحي داعش".

وأوضح الشمري أن "عناصر داعش يشنون هجمات فردية تستهدف المزارعين في البساتين والأراضي الزراعية وهي مناطق تكاد تكونن خالية من تواجد قوات الأمن".

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والأسبوع الماضي نزحت 140 عائلة هم سكان قرية المخيسة في محافظة ديالى (60 كم) شرق بغداد من منازلهم بعد تصاعد تهديدات مسلحي تنظيم داعش، وفقا لمصدر أمني.

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر "داعش" .

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.

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