قناة: وفد إسرائيلي يشارك الأحد بمؤتمر "الملاحة" في البحرين

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أفادت قناة عبرية، السبت، بأن وفداً إسرائيلياً سيشارك في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري (حماية الملاحة) الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي.

وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن الوفد سيشارك الأحد، في مؤتمر بالعاصمة البحرينيّة المنامة؛ لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه واشنطن.

وأوضحت القناة أن الوفد سيمثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومن غير الواضح من هي الشخصيّة التي سترأسه.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات البحرينية أو الإسرائيلية بشأن ما ذكرته القناة.

غير أن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال في تصريحات سابقة، إن "إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة".

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ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبولندا، ومن المقرّر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستشارك في المهمة الأمنية والاستخباراتية البحرية في الخليج العربي.

وقال حينها إن الحكومة الإسرائيلية "تساهم" في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات "حيث تملك القدرات والأفضلية النسبية".

وفي يوليو الماضي، أعلنت واشنطن أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري "في غضون أسابيع" بادعاء حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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