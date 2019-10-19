المسجد الأقصى.. صلاة الغائب على "شاعر القدس" التركي

القدس/الخليج 365
أقيمت، السبت، صلاة الغائب على روح الأديب والشاعر التركي الكبير نوري باكديل، الملقب بـ"شاعر القدس" في المسجد الأقصى.
وذكر مراسل الخليج 365 أن العشرات أدوا صلاة الغاب على روح "باكديل" عقب صلاتي العصر والمغرب في المسجد الأقصى، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وتوفي الأديب والشاعر التركي الكبير، نوري باكديل، الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما.
ويلقب الأديب التركي بشاعر القدس، بسبب دفاعه المستمر عن القدس وقضيتها العادلة منذ عقود طويلة.
ولد باكديل عام 1934 في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة إسطنبول.
وبمشاركة كبار المسؤولين الأتراك، أقيمت السبت صلاة الجنازة على روح "باكديل"، في العاصمة أنقرة.
وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة الأديب التركي عبر تغريدة على تويتر.
وترحّم أردوغان على الأديب باكديل وقدم العزاء لمحبيه، مرفقا التغريدة بصورة له مع باكديل.
وقال "أترحم على شاعر القدس السيد نوري باكديل أحد ألمع رجال الأدب.. جعل الله مثواه في الجنة".
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