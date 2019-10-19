جوبا.. الخرطوم تسلم ورقتين حول التفاوض للوساطة والحركة الشعبية

الخرطوم/الخليج 365

سلم وفد الحكومة السودانية، السبت، الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، ولجنة الوساطة، ورقتين، تشمل الأولى رده على مقترح إعلان المبادئ حول قضايا التفاوض، فيما تعرض الثانية تصور الوفد الحكومي لعملية إدارة التفاوض.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، اطلعت عليه الخليج 365، غداة توقيع الجانبين في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان على وثيقة تحدد أجندة التفاوض.

وطبقا للبيان، طلب وفد الحركة الشعبية/ شمال منحه مدة تتراوح ما بين يوم إلى يومين لدراسة محتوى الأوراق التي قدمها وفد الحكومة السودانية والمتواجد حاليا في جوبا للتفاوض مع الحركات المسلحة.

ومن المتوقع أن تعد الوساطة، ورقة توافقية تعرض على اجتماع وفد الحكومة السودانية، والحركة الشعبية/ شمال الذي يعقد الإثنين، لإعداد إعلان مبادئ شامل حول قضايا التفاوض.

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والجمعة، وقع الجانبان على وثيقة تحدد أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية .

كما نصت وثيقة الاتفاق التي اطلعت الخليج 365 على نسخة منها على تسليم الطرفين بضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ كخارطة طريق للعملية التفاوضية.

وكذلك اتفق وفدا الحكومة والحركة الشعبية على "تقديم كل طرف لرؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندة هذا الملف".

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المباحثات الحالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.