هنية يدعو إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي لمواجهة مخططات إسرائيل

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي، لمواجهة مخططات إسرائيل التهويدية بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.

جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس)، السبت، ونشرها الموقع الرسمي للحركة.

وقال هنية: "لن تنجح مخططات تقسيم الأقصى، ولن نسمح ولو على رقابنا وعلى دمنا بتمرير مخططات الاحتلال، ولن تتغير معالم القدس، وكل القرارات لن تغير الحقائق".

وأضاف "رغم كل التحديات نتجه نحو النصر والتحرير والعودة، متوجها بالتحية إلى المرابطين بالأقصى وبأزقة القدس".

وشدّد هنية على ضرورة "مواجهة مخططات الاحتلال برؤية متكاملة وخطة حكيمة وشجاعة".

وأكد أن "كل الأحداث التي تجري حولنا لا يمكن لها أن تطغى على قضيتنا المركزية؛ لأن القدس ستبقى البوصلة، وهي مركز الصراع مع الاحتلال".

ولفت إلى أن "الاحتلال يستغل الأحداث وانشغال الشعوب، وينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى".

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ودعا هنية أهالي الضفة الغربية "إلى تلبية نداء أهلنا في القدس، وألا يتأخروا على الإطلاق عن مساندتهم، باعتبار الأقصى والقدس منطلقًا للانتفاضة والمقاومة".

وطالب الأمة العربية والإسلامية بـ"العمل على نصرة القدس المحتلة، والوقوف في مربع الدفاع عنها"، داعيًا إلى "توفير كل عوامل الصمود، وتعزيز الوجود الفلسطيني داخل القدس".

وقال هنية إن "الأمة مطالبة بإعادة الاعتبار للقدس في الأجندات السياسية والقانونية، والدفاع عن القدس، وإغلاق باب التطبيع مع الاحتلال".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، التي تتزايد خلال فترات الأعياد اليهودية.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب "أوقاف" القدس، التابعة إداريا للأردن، المسؤولة عن تسيير شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات دون استجابة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.