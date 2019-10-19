الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات إنسانية على سكان تل أبيض

تل أبيض/الخليج 365

وزع الهلال الأحمر التركي، مساعدات إنسانية على سكان منطقة "تل أبيض"(شمالي الرقة) بعد تحريرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، في إطار عملية "نبع السلام".

وقال كرم قنق، رئيس الهلال الأحمر في بيان، إن المساعدات المرسلة إلى"تل أبيض" المحاذية لقضاء "أقجة قلعة" التركية، هي الثانية من نوعها.

وأكد على استمرار الهلال الأحمر ستقدم خدمات مستدامة إلى المنطقة، وتابع: "سيجري توفير خدمات تعليمية وصحية وغيرها".

وأكد على مواصلة الجهود بغية توفير المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية للمدنيين وعلى رأسها تشغيل المخابز.

وفي حديثه للأناضول، أشار "أبو يوسف" من أهالي تل أبيض، إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

وقال: "لقد أنقذونا من التنظيم الإرهابي ي ب ك/بي كا كا. يمكننا الآن الذهاب إلى المناطق السكنية بشكل طبيعي".

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وأضاف: "تركيا تقدم لنا كافة المساعدات. الجميع يعيشون في المنطقة بحرية كاملة". معربا عن شكره لتركيا شعبا وحكومة جراء ما تقدمها لهم.

أما "حمزة رسول"، فدعا النازحين للعودة إلى المنطقة التي تحررت يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف: "الجيش التركي والوطني السوري حررا منطقتنا، أتوجه بالشكر للحكومة التركية على تقديمها المساعدات".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.

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