النصر يهزم الرائد بشق الأنفس

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق النصر فوزاً صعبا على حساب مضيفه الرائد بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما السبت لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر اللقاء قبل أن يضيف يحيى الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 90+3.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر لـ 11 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر وله مباراة مؤجلة.
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