الشباب ينتزع فوزا صعبا من الاتفاق

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صحيفة الخليج الالكترونية
فاز فريق الشباب بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالعاصمة الرياض اليوم السبت. وسجل اللاعب سبستيان جونيور هدف فريق الشباب الأول في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل سيدريك أميسي للاتفاق في الدقيقة 71، ليعيد الأرجنتيني كريستيان جوانكا التقدم للشباب مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في شباك فريقه السابق الاتفاق عند الدقيقة 74، أهدى به النقاط الثلاث لفريقه الحالي.
وارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما على الجانب الآخر بقي الاتفاق في المركز الثاني عشر بست نقاط.
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