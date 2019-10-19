السبت 19 أكتوبر 2019

ثغرة أمنية خطرة موجودة في نظام التشغيل أندرويد

متابعات_الخليج 365

أفاد خبراء في أمن المعلومات تابعون لفريق شركة جوجل الأمني المعروف باسم «المشروع صفر»، بأن هناك ثغرة أمنية خطرة موجودة في نظام التشغيل أندرويد المثبت على 18 طرازاً من الهواتف الذكية المنتشرة في الأسواق حالياً، بينها أربعة طرز من «غوغل بيكسل».



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وأوضح الخبراء أن الثغرة الجديدة تعتبر من الفئة عالية الحساسية والخطورة، لكونها تتيح للمهاجمين الذين يتعرفون إليها ويستغلونها تحكماً كاملاً في الهاتف، بما في ذلك «الميكروفون» والكاميرا وقائمة الاتصالات، فضلاً عن التجسس علي المكالمات، وغيرها.

وأضافوا أن الثغرة تتيح للمهاجمين والمجرمين شن هجمات من نوعية اليوم صفر، أو الهجمات التي لا تتوافر لها حلول أمنية متاحة معروفة فوراً، وتأخذ وقتاً للوصول لحل لصدها، مبينين أن الحل السريع هو تفادي استخدام متصفح «كروم»، انتظاراً لطرح التصحيحات الأمنية نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في منشورين نشرهما اثنان من أعضاء فريق جوجل الأمني، هما مادي ستون وتيم ويليس، على المدونة الخاصة بالفريق، وبعد ذلك نشر موقع أرس تكنيكا المتخصص في قضايا أمن المعلومات تقريراً حول الواقعة.