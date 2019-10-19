أول مستكشف يابانى سيهبط على سطح القمر فى 2021

السبت 19 أكتوبر 2019

الخليج 365

تتخذ اليابان خطوات جديدة فى طريق وضع أول مستكشف لها على القمر، حيث تستعد شركة Astrobotic التي تتخذ من بيتسبرج مقراً لها، إرسال مركبة الهبوط Peregrine الآلية الخاصة بها إلى سطح القمر في يوليو 2021، في مهمة برعاية برنامج خدمات الحمولة الصافية للقمر التجاري (CLPS) التابع لناسا، والتى ستحمل المستكشف.

Advertisements

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى ستكون الرحلة الأولى بالنسبة لشركة Peregrine وصاروخها، مركبة Vulcan Centaur الجديدة التابعة لـ United Launch Alliance ، وقد تكون أول رحلة هبوط ناجحة للقمر بواسطة مركبة فضائية خاصة.

كما ستحمل شركة Peregrine أول مركبة فضائية على سطح القمر في المملكة المتحدة، وهي عبارة عن مركبة صغيرة ذات أربعة أرجل بناها شركة Spacebit ومقرها لندن، كما سيكون هناك مستكشف صغير آخر على متن الطائرة وهوأول مركبة قمرية يابانية.

وتكون المركبة عبارة عن روبوت صغير ذو عجلات أطلق عليه اسم Yaoki، والذى طورته شركة Dymon في طوكيو.

وقال شينيتشيرو ناكاجيما، الرئيس التنفيذي لشركة ديمون: "لقد نجحت Yaoki بالفعل فى اجتياز أكثر من 100 اختبار، ولديها أصغر عجلات مستكشف، ولكنها أكثر فعالية تم إنتاجها على الإطلاق، ونحن على استعداد لاستكمال التطوير والطيران في عام 2021".