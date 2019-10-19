تحذير من آبل لمستخدمي هوالتف "آيفون"القديمة

السبت 19 أكتوبر 2019

هواتف آيفون

الخليج 365

حذرت شركة أبل مستخدميها ممن يمتلكون أجهزة آيفون قديمة بأن لديهم مهلة أسبوعين لتحديث أجهزتهم قبل يوم 3 نوفمبر وإلا سوف تتعطل أجهزتهم.



ووفقا للشركة الأمريكية، فإن هناك مشكلة بنظام الـ GPS أو تحديد المواقع حيث يتم ضبط إعدادت النظام كل فترة ولهذا قد يجد مستخدمي أجهزة الآيفون القديمة أوقاتا وتواريخ غير صحيحة كما قد لا تعمل بعض التطبيقات بشكل سليم.

وأشارت شركة أبل أن المستخدمين بحاجة لتحديث أجهزة الآيفون الخاصة بهم قبل الثالث من شهر نوفمبر القادم حتى يتسنى لهم منع تلك الأخطاء وضمان عمل الجهاز دون مشاكل.

وفي حال عدم قيامك بتحديث الآيفون قبل تلك المهلة، قد لا تعمل الوظائف والتطبيقات التي تعتمد على الوقت والتاريح بشكل صحيح، كما قد لا تستطيع الحصول على تحديثات فيما بعد عبر شبكة الواي فاي.

فيما يلي أجهزة أبل التي تحتاج للتحديث قبل المهلة المحددة لتجنب الأخطاء:

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– آيفون 5.

– آيباد (الجيل الرابع) WiFi + Cellular.

– آيفون 4S.

– آيباد ميني (الجيل الأول) WiFi+ Cellular.

– آيباد 2 WiFi + Cellular (طراز CDMA فقط).

– آيباد (الجيل الثالث) WiFi + Cellular.

وإذا لم تكن على دراية بنوع الإصدار الذي تستخدم من نظام التشغيل IOS فيمكنك من خلال فتح الإعدادت ثم عام وبعدها حول Settings > General > About ومن ثم ابحث عن الرقم بجانب إصدار البرنامج.

يُذكر أن هذا الخلل قد أثر على عدد من الأجهزة الأخرى يوم 6 من شهر أبريل لهذا العام 2019 ولكن أبل أعلنت أن أجهزة الآيفون لن تتأثر قبل يوم 3 نوفمبر.