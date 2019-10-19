هدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الأكراد في شمال شرق سوريا، متوعدًا بـ«سحق رؤوسهم» إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة، التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.
وقال أردوغان في خطاب: إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقّفنا، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين، على حد وصفه.
في حين اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية« قسد» مظلوم عبدي، تركيا، بمنع انسحاب مقاتليه من مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.
وقال عبدي: إن الأتراك يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين من رأس العين، محذرًا بالقول: إذا لم يتم الالتزام، سنعتبر ما حصل لعبة بين الأمريكيين وتركيا؛ إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا، ومن جهة أخرى يدّعون أنها لم تنسحب، سنعتبرها مؤامرة ضد قواتنا.
بالتزامن، أظهر فيديو مروّع، حصلت عليه «العربية» من قوات سوريا الديمقراطية، أحد عناصر القوات التركية في سوريا، حاملاً رأسًا مقطوعًا والدماء تسيل منه، في حين ظهر عنصر آخر، وهو يذبح أحد المقاتلين الأكراد على ما يبدو.
وظهر حامل الرأس المقطوع يتكلم خلال المقطع المصور، قائلًا: أنتم يا أكراد إذا رفعتم رؤوسكم.. هذا سيكون مصيركم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثّق قطع رؤوس الأكراد على يد القوات التركية.. وأردوغان يهدّد بسحقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.