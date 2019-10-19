دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper فيديو يوثّق قطع رؤوس الأكراد على يد القوات التركية.. وأردوغان يهدّد بسحقهم

هدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الأكراد في شمال شرق سوريا، متوعدًا بـ«سحق رؤوسهم» إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة، التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان في خطاب: إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقّفنا، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين، على حد وصفه.

في حين اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية« قسد» مظلوم عبدي، تركيا، بمنع انسحاب مقاتليه من مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.

Advertisements

وقال عبدي: إن الأتراك يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين من رأس العين، محذرًا بالقول: إذا لم يتم الالتزام، سنعتبر ما حصل لعبة بين الأمريكيين وتركيا؛ إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا، ومن جهة أخرى يدّعون أنها لم تنسحب، سنعتبرها مؤامرة ضد قواتنا.

بالتزامن، أظهر فيديو مروّع، حصلت عليه «العربية» من قوات سوريا الديمقراطية، أحد عناصر القوات التركية في سوريا، حاملاً رأسًا مقطوعًا والدماء تسيل منه، في حين ظهر عنصر آخر، وهو يذبح أحد المقاتلين الأكراد على ما يبدو.

وظهر حامل الرأس المقطوع يتكلم خلال المقطع المصور، قائلًا: أنتم يا أكراد إذا رفعتم رؤوسكم.. هذا سيكون مصيركم.