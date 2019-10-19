سفير السعودية ببيروت: إجلاء 260 مواطنا من لبنان

الرياض/ الخليج 365
- في المرحلة الأولى من خطة إجلاء رعايا السعودية لدى لبنان، بحسب سفير المملكة لدى بيروت.
- حذرت الخارجية السعودية، مواطنيها من السفر إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم، وتحسبا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية".
أعلنت الرياض، السبت، إجلاء 260 من رعاياها المقيمين في لبنان، إثر الاحتجاجات التي يشهدها الأخير منذ الخميس.
يأتي ذلك في ظل تظاهرات تعم لبنان لليوم الثالث على التوالي، تطالب باستقالة الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وفرض ضرائب جديدة.
وقال سفير السعودية لدى بيروت، وليد بخاري، إن عدد المواطنين السعوديين الذين تم تفويجهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين بلغ 260 مواطنًا.
وأشار، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "عكاظ" المحلية، إلى أن تأمين وصول المواطنين كان بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".
وأكد أن سفارة بلاده "لم تسجل أي إصابات أو مشاركات سعودية في المظاهرات".
ولم يوضح السفير السعودي تفاصيلا عن تعداد مواطني بلاده المقيمين في لبنان، أو خطة إجلاءهم من هناك.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت الخارجية السعودية، مواطنيها من السفر إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم، وتحسبا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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