حماس: الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين "يتطلب موقفا دوليا"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، السبت، أن الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "جريمة بشعة تتطلب موقفا دوليا".

وقال حازم قاسم، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى هو جريمة بشعة ومخالفة للقوانين الدولية، تضاف للجريمة الأساسية المتمثلة باعتقاله لأبناء شعبنا".

ودعا المؤسسات الدولية "اتخاذ موقفا جادا لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين".

وطالب قاسم بـ"العمل على فضح الجرائم الإسرائيلي بحق الأسرى حتى ينالوا حريتهم".

ولفت إلى أن "هناك أسرى في المعتقلات يخوضون معركة من أجل كرامتهم بأمعائهم الخاوية؛ رفضا للاعتقال الإداري الممارس بحقهم".

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ودعا قاسم "تقديم كافة الدعم للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية".

ويواصل ستة معتقلين فلسطينيين إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري (دون تهمة).

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

وعادة ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، وصل عدد المعتقلين 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.