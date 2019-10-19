الهلال الأحمر التركي يوزع 900 سلة غذائية في مأرب اليمنية

شكري حسين / الخليج 365

وزع الهلال الأحمر التركي، السبت، 900 سلة غذائية على نازحين في محافظة مأرب شرقي اليمن، بالتنسيق مع الهلال الأحمر اليمني.

وقال رئيس فريق بعثة الهلال الأحمر التركي باليمن مصطفى أيدين، "وزعنا 900 سلة غذائية على نازحين من عدة محافظات، وآخرين في مركز محافظة مأرب".

وأضاف في حديث للأناضول أن المساعدات استهدفت نازحين من محافظات صنعاء، وإب، وعمران، وذمار، وحجة، وريمه (شمال).

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وأوضح أيدن أن عملية التوزيع تندرج ضمن مشروع مساعدات يبلغ 5 آلاف سلة غذائية ستوزع في عدة محافظات.

ودأب الهلال الأحمر التركي منذ اندلاع المعارك في اليمن على تقديم مساعدات إنسانية مختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة الأسر الأشد فقرا في عدة محافظات.

ويشهد اليمن، منذ نحو 5 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.