تونس.. "النهضة" تتجه لتعيين شخصية من الحركة لترأس الحكومة

الحمامات (تونس)/ ألفة الغربي/ الخليج 365

- رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، قال إن الأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق الحركة بترأس الحكومة

- الهاروني: "النهضة" تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة مع الثورة وضد الفساد.. ولا تريد انتخابات مبكرة لكنها لا تخشاها

أعلن رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس، عبد الكريم الهاروني، السبت، أن "الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترأس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة".

تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، السبت والأحد، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وشهدت تونس، في أكتوبر/ تشرين ثانً الجاري، انتخابات تشريعة، ودورًا ثانٍ من انتخابات رئاسية أسفر عن فوز المرشح المستقل، أستاذ القانون الدولي، قيس سعيد (61 عامًا) بالرئاسة.

وأضاف الهاروني أن "النهضة" بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، حركة الشعب (16 مقعدًا)، "تحيا تونس" (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين.

وتابع أن "الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتباره شريكًا أساسيًا للنهضة وشريكًا في إدارة الشأن الوطني، إضافة إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني".

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وجدد الإعراب عن رفض الحركة التفاوض مع حزبي "قلب تونس" (38 مقعدًا) و"الدستوري الحر" (17 مقعدًا).

وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق "النهضة" في ترأس الحكومة.

وشدد على أن "النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد".

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي حينها، زين العابدين بن علي (1987: 2011).

وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى "النهضة" ستناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، الذّي يجب أن يعبر على طموحات التونسيين، ويأخذ بعين الاعتبار الشباب، والمناطق الداخلية، والحرب على الفساد والفقر والبطالة، وتخلف التنمية .

وشدد على أن "النهضة" لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).

ومثلت الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة في تونس خطوة جديدة في مسار انتقال ديمقراطي سلس، يمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.