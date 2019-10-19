سفارة المملكة تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان

صحيفة الخليج الالكترونية أكد مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة في بيروت سعود الدهمشي بأن السفارة تمكنت من إجلاء” 330 “مواطن ومواطنة حتى مساء اليوم السبت كمرحلة أولية ،واضاف بأنه منذ بداية الأحداث قامت السفارة بتوجيه المواطنين والمقيمين الزائرين السعوديين بالابتعاد عن أماكن وجود الاحداث والتجمعات والمظاهرات وتوخي الحيطة والحذر ،مبيناً بأن السفارة أعلنت اليوم السبت نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت اليوم السبت عند الساعة الخامسة فجرًا ،وتوجهت السفارة بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني ،معربةً عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار ،وقال الدهمشي :السفارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع السعوديين وإجلائهم الي المملكة ، كما حددت “فندق لانكستر بلازا ” الواقع في منطقة الروشة نقطة تجمع للمواطنين ،وعلى ذلك تم نقل المرحلة الأولى بنجاح بعدد “330 ” مواطن ومواطنة عبر باصات وسيارات صغيرة مجهزة بشكل كامل .مؤكداً بأن العمل لا يزال مستمر على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين ومساعدتهم للعودة إلى الوطن ،ويأتي ذلك بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،وجهود السفير السعودي في لبنان الأستاذ وليد بخاري . انشر الخبر :

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