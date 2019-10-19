آل الشيخ : سنعالج ملاحظات البوليفارد خلال يومين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ أن عدداً من الملاحظات التي سجلت في منطقة البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض سيتم علاجها خلال اليومين القادمين ، وأضاف أن المنطقة ستجهز بحلة جديدة يوم الثلاثاء .
مؤكداً في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه رصد شخصياً بعض الملاحظات وذلك من خلال زيارة ميدانية قام بها في وقت متأخر من ليل الأمس ، وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الإزدحام الحالي في المنطقة إنخفاضاً نظراً لانطلاق عدد من الفعاليات هذا الأسبوع .
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