شكرا لقرائتكم خبر عن غضب لبنان مستمر والجيش يدعم مطالب المحتجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت مظاهر الاحتجاجات الغاضبة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مختلف المناطق اللبنانية السبت، فيما أكد الجيش اللبناني تضامنه مع المطالب المحقة للمحتجين، داعياً إياهم إلى التظاهر بشكل سلمي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن عدداً من الطرق مازال مغلقاً لليوم الثالث على التوالي ومنها طريق بيروت-طرابلس الدولي في (البترون وجبيل).

وأضافت الوكالة أن مسيرة للمحتجين انطلقت من ساحة «رياض الصلح» لتجوب شوارع بيروت، مشيرة إلى أن المتظاهرين نددوا خلالها بأعمال الشغب التي قام بها البعض ليل أمس وأكدوا أن تحركاتهم سلمية وحضارية ولن يسمحوا لـ«المندسين» بإفشال التحرك السلمي.

وذكرت الوكالة أن أعمال شغب حصلت ليل السبت عندما قام بعض المتظاهرين بتخريب وتكسير للأملاك العامة والخاصة في بعض شوارع العاصمة.

واعتقلت القوى الأمنية عدداً من المحتجين ومثيري الشغب بعد مواجهات عنيفة في ساحة «رياض الصلح» وسط بيروت وفي محيط القصر الجمهوري في بعبدا.

وتجمع عدد من الأشخاص أمام أحد المراكز العسكرية «ثكنة الحلو» للمطالبة بالإفراج عن بعض الموقوفين.

وأشارت الوكالة إلى أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي بين بيروت والجنوب في منطقة «خلدة» في الاتجاهين بواسطة الإطارات المشتعلة. كما أقفل محتجون الطريق في «الاوزاعي» عند مفترق السفارة الكويتية ومنع المتظاهرون السيارات من العبور.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين يواصلون الاعتصام في مدينة صيدا ويغلقون الطريق بالعوائق ونصبوا الخيام كما أن طرقاً عدة مازالت مغلقة بين بيروت ومنطقة البقاع وقطع المحتجون الطريق العام في عكار بالسيارات ونصبوا خيمة في منتصف الشارع العام.

ومن جهة أخرى نقلت تقارير إعلامية عن مصادر حكومية لم تسمها القول إن مهلة الـ72 ساعة التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري، شكلت فرصة للقوى السياسية لاتخاذ قرارات تجاه الوضع المالي والاقتصادي والمطالب الشعبية. وأضافت أن الحريري بدأ جلسات عمل لإعداد سلة قرارات إنقاذ وأن المهلة ليست لكسب الوقت بل لإنجاز «عمل إنقاذي» وسيتم استكمال العمل مع جميع القوى والمكونات السياسية.

وتهدف مبادرة الحريري بحسب التقارير إلى استقرار الوضع وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم ذوي الدخل المحدود وخفض الدين وتصفير العجز وستكون مساهمة أساسية للقطاع المصرفي في هذا المجال العام المقبل.

وأضافت أن القرار ربما يتعلق بإلغاء الضرائب والرسوم التي جرى الحديث عنها قبل التحركات الشعبية، إضافة إلى اقتراحات للحد من الفساد في مختلف المجالات وإدارات الدولة.

وفي الأثناء، دعت قيادة الجيش جميع المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدة على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقّة، ودعتهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.