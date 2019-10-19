سانتياجو تحرق محطات المترو بسبب زيادة الأسعار.. والسلطات تلجأ للطوارئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكافح رجال الإطفاء في تشيلي من أجل إخماد حرائق بالعاصمة سانيتاجو، بعد أعمال شغب أدت إلى إشعال المحتجين المنتفضين للنار في بناية بوسط المدينة والعديد من محطات المترو، خلال تظاهرات على زيادة ثمن أسعار التذاكر، ما أجبر السلطات على إغلاق مترو أنفاق المدينة، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ما أسمته أعمال فوضى وتخريب.

وقالت وزارة الداخلية التشيلية إن محطات المترو في أنحاء العاصمة تعرضت لأضرار كبيرة وإنه تم نشر رجال الإطفاء في خمس محطات على الأقل، فيما أعلن مترو سانتياجو عن إغلاق الشبكة كلها حتى الاثنين على أقرب تقدير من أجل تقييم الضرر الذي لحق بها.

وقالت الشبكة على موقع تويتر إنها اضطرت إلى وقف العمل نظراً لأن «أعمال الشغب والدمار» الذي لحق بها كان بالغاً لدرجة أنها لا تستطيع ضمان الحد الأدنى من متطلبات الأمان للعاملين والركاب.

وصباح السبت، أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا حالة الطوارئ بعد أن عمت الفوضى العاصمة، في الوقت الذي هرع فيه رجال الشرطة والإطفاء لاحتواء الأضرار.

وقال بنيرا الذي ينتمي ليمين الوسط إنه سيستخدم قانوناً خاصاً لأمن الدولة لمقاضاة «المجرمين» المسؤولين عن الأضرار التي وقعت بالمدينة في نفس الوقت الذي أبدى فيه تعاطفه مع من تأثروا بزيادة أسعار المواصلات العامة، وأضاف «خلال الأيام المقبلة ستدعو حكومتنا إلى حوار، لتخفيف معاناة من تأثروا بالزيادة في أسعار المواصلات».

ووفقاً لشهود ووسائل التواصل الاجتماعي وصور تلفزيونية أشعل محتجون غاضبون من زيادة أسعار المواصلات العامة في الآونة الأخيرة النار في عدة محطات مترو وقاموا بنهب متاجر وإحراق حافلة نقل عام الجمعة.

وقالت شركة إنيل تشيلي وهي أحد فروع شركة إنيل الإيطالية إن مخربين أضرموا النار في المقر الرئيسي للشركة بوسط سانتياجو، وأظهرت مشاهد بالتلفزيون المحلي ألسنة اللهب تتصاعد من أحد جوانب المبنى في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يناضلون من أجل المرور عبر أعداد متزايدة من المحتجين، وقالت الشركة في بيان على تويتر إنه تم إجلاء العمال بسلام من الموقع.

وبدأ طلاب المدارس الثانوية والجامعات الاحتجاج بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو في السادس من أكتوبر/تشرين الأول نحو 1.17 دولار لرحلات المسافة الكاملة ملقية اللوم على زيادة تكلفة الطاقة وتراجع سعر البيزو.

ولكن الاحتجاجات تحولت بشكل متزايد إلى العنف بعد ظهر الجمعة وقام المسؤولون بحلول الساعات الأولى من المساء بإغلاق كل محطات المترو بالمدينة وعددها 136 محطة.

واشتبك المتظاهرون مع رجال الشرطة المسلحين بالهراوات والغاز المسيل للدموع في كل أنحاء المدينة الهادئة عادة في الساعات المتأخرة من مساء الجمعة.

وقالت وزيرة النقل جلوريا هوت للصحفيين الجمعة بعد اجتماعها مع رئيس مترو الأنفاق ووزير الداخلية إنه لن يتم إلغاء زيادة أسعار التذاكر، وأضافت إن الحكومة تدعم نحو نصف تكاليف تشغيل المترو.