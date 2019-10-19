«طرق دبي» تفتتح جسور مبنى مواقف «زعبيل دبي مول» نهاية أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجسور المؤدية لمداخل ومخارج مبنى مواقف «زعبيل دبي مول»، متعدد الطوابق التابع لشركة إعمار العقارية.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن الافتتاح يشمل منحدرات الجسور التي تربط المسار العلوي لشارع المركز المالي، مع مبنى مواقف (زعبيل دبي مول)، وكذلك منحدر الجسر الخارج من مبنى المواقف باتجاه شارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا، إضافة إلى جسر المشاة الذي يربط بين مبنى المواقف ودبي مول، يوم الثلاثاء الموافق 29 من أكتوبر الجاري، فيما سيتم افتتاح منحدرات الجسور التي تربط بين المسار العلوي لشارع المركز المالي، ومواقف السينما في دبي مول سيتم افتتاحه في مرحلة لاحقة بالتنسيق إعمار العقارية، حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع التشطيبات النهائية على الجسر تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة المرورية.

وأضاف: يعتبر هذا المشروع استكمالاً لأعمال مشروع الجسر الذي يربط بين شارع الخيل وشارع المركز المالي، الذي نفذته الهيئة في مرحلة سابقة بالتنسيق والتعاون مع إعمار العقارية، ويبدأ من تقاطع شارع راس الخور مع شارع الخيل حتى شارع المركز المالي، وذلك من خلال إنشاء جسر بطول 1270متراً وعرض يتراوح بين 11 الى 15 متراً، ويرتكز الجسر على أعمدة منفردة، حيث يمر فوق قناة دبي المائية، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وتوزيعها، وساهم افتتاحه في تحسين مستوى الحركة المرورية على امتداد شارع المركز المالي والتقاطعات السطحية، وتخفيف الكثافة المرورية على التقاطعات المؤدية لبوليفارد محمد بن راشد، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 4500 مركبة خلال ساعات الذروة، كما ساهم في خدمة العديد من المشاريع التطويرية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق في المنطقة.