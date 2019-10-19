إطلاق شبكة المكتب الثقافي للمبدعات لدعم الفنانات الإماراتيات والتبادل المعرفي داخلياً وخارجياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، «شبكة المكتب الثقافي للمبدعات»، وذلك في إطار الدور الريادي للمكتب الثقافي لسموها في دعم الفنانات الإماراتيات ورفد المشهد الفني والثقافي المزدهر في الدولة بإبداعاتهن في مختلف مجالات الفنون.

وتضم «شبكة المكتب الثقافي للمبدعات» في عضويتها الأولية 50 مبدعة إماراتية في أكثر من 23 تخصصاً كالرسم والنحت والتصميم والتصوير الفوتوغرافي وفن الأداء وتصميم المجوهرات وتصميم الأزياء وفن الخط العربي والتصميم الجرافيكي والكتابة الإبداعية وغيرها من مختلف أشكال الفنون والإبداع، مع فتح المجال لانضمام مبدعات أخريات خلال المسيرة المستقبلية.

والشبكة بمثابة منصة متكاملة للاحتفاء بالإبداعات الفنية للمرأة الإماراتية، وتهدف لتعزيز دورها في مجالات الفنون والإبداع، من خلال تسليط الضوء على المبدعات البارزات، والوصول بأعمالهن للمحافل الدولية وتوفير التوجيه والإرشاد الفني للعضوات. كما يسعى المكتب الثقافي إلى أن تكون الشبكة منصة للتواصل بين الأجيال المُختلفة، ومُلتقى ملهماً يسهم في إنتاج أفكار إبداعية خلاقة وبناء علاقات مستدامة وتعزيز التبادل المعرفي من خلال التجارب والخبرات المُختلفة وإنشاء قاعدة بيانات معتمدة للمبدعات الإماراتيات.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستظل مصدر إلهامنا لإطلاق مبادرات ومشاريع تهدف لدفع مسيرة التنمية الثقافية. ونجدد التزامنا في المكتب الثقافي بمواصلة الجهد لتعزيز مسيرة الدولة وإثراء الحركة الفنية والثقافية بمبادرات نوعية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من داخل الدولة وخارجها والوصول بالإمارات لأن تصبح منارة عالمية للفن والثقافة، كما هي منارة للتنمية والاقتصاد والتقدم».

وأعربت سموها عن فخرها واعتزازها بنجاحات المرأة الإماراتية في مجالات الفنون المختلفة، مؤكدة أن الفن لم يكن استثناء عن المجالات الأخرى التي تميزت فيها وأثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة وتهيئة المناخ الملائم لتفوقها وإبداعها والاستفادة من قدراتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة. وأعربت سموها عن سعادتها بإطلاق «شبكة المكتب الثقافي للمبدعات» كمنصة جديدة للمبدعات الإماراتيات في مختلف أشكال الفن والإبداع، ودعماً لتوجه الدولة في رعاية الفن والثقافة والاهتمام بالكوادر البشرية المواطنة، مؤكدةً مواصلة المكتب الثقافي جهوده في التعريف بإسهامات المرأة الإماراتية في ساحات الفن والثقافة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دعم وتعزيز حضور المرأة في ميادين الثقافة والفنون، لما لهما من دور مهم في تشكيل الوعي وتحفيز الابتكار في المجتمعات. وأضافت سموها: «الفنون ليست فقط وسيلة للتعبير والإبداع لكنها أيضاً أداة للمساهمة في بناءالمجتمع».

وثمنت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، الدور الريادي للمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في إبراز دور المرأة المبدعة في قيادة المشهد الفني في الدولة، وتعزيز حضورها في ميادين الإبداع مواكبةً لبصماتها الواضحة في مختلف القطاعات.

وأشادت باهتمام سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالمواهب الإبداعية الإماراتية وسعي سموها الدائم لإثراء المشهد الثقافي والفني في الدولة بمبادرات نوعية تستهدف الأطفال والشباب، وإتاحة المجال للاطلاع على التوجهات الفنية العالمية المتنوعة والاستفادة منها، وحرص سموها على أن يكون للفن الإماراتي حضوره في المحافل العالمية، لأنه يعبر عن تراثنا وثقافتنا وتوجهاتنا في التنمية المستدامة.