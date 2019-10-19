مباحثات إماراتية أميركية









اسماء السيد - ابوظبي: بحث عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية مع ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأميركي سبل تعزيز العلاقات والشراكات بين الدولتين في المجالات المالية.

وحضر الاجتماع الذي عقد الجمعة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، يوسف مانع العتيبة سفير الدولة الخليجية لدى الولايات المتحدة، بحسب بيان رسمي إماراتي.

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وأعرب عبيد بن حميد الطاير عن "أمله في زيادة التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة اللتين تربطهما علاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية".

وأكّد حرص وزارة المالية الإماراتية على "توطيد علاقات الدولة مع الولايات المتحدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك بين الدولتين".

وتقيم الإمارات علاقات اقتصادية وطيدة مع الولايات المتحدة.