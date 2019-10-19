الإمارات تشيد باحتفالات الرياض

اسماء السيد - ابوظبي: أشادت الإمارات السبت باحتفالات السعودية بانطلاق موسم الرياض الترفيهي الفني، معتبرة أن الموسم الذي يزخر بالفعاليات يدعم قطاع السياحة في المملكة الساعية لتنويع اقتصادها.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في حسابه بتويتر "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة".
وأضاف: "أسمع من العديد من الأصدقاء توجهّهم وأسرهم إلى فعاليات الرياض. الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها. نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة".
وشارك مئات آلاف الأشخاص الخميس في انطلاق موسم من الاحتفالات في العاصمة السعودية الرياض، بعد شهر من فتح أبواب المملكة أمام السائحين الراغبين بزيارتها.
وتحاول السعودية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، معتمدة بشكل خاص على الترفيه والسياحة.
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