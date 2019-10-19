تعاون سعودي إماراتي في مجال الصحة









اسماء السيد - دبي: أجرت الإمارات والسعودية في دبي محادثات في مجال الصحة بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الحليفين في هذا القطاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية السبت.

والتقى أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في الإمارات، مع هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

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وناقش المسؤولان "سبل تعزيز علاقات التعاون التي تربط البلدين في مجال خدمات الرعاية الصحية لاسيما الصناعات الدوائية وآليات تحديث السياسات والتشريعات لمواكبة آخر المستجدات العالمية".

واستعرضا خلال لقاء في ديوان وزارة المالية بدبي سبل "تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التنسيق في مجال السياسات والتشريعات الصحية".

وأعرب الأميري خلال اللقاء عن "الاعتزاز بالتعاون المستمر بين البلدين في المجال الصحي وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الوزارة والهيئة".

