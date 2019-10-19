القوى الأمنية بلبنان تفتح معظم الطرق المغلقة.. وبدء توافد المتظاهرين لوسط بيروت

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تمكنت القوى الأمنية في لبنان من فتح معظم الطرق، التي كانت مغلقة، على مدى اليومين الماضيين، جراء الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد، حيث بدأت عملية إزالة العوائق وتنظيف آثار الحرائق والتهشيم التي تملأ شوارع العاصمة بيروت على نحو مكّن السيارات من معاودة السير في الطرق.

كما بدأ عشرات المتظاهرين في التجمع وتوافدوا على ساحة رياض الصلح (بوسط بيروت) وسط تواجد أمني مكثف منعا لتكرار المصادمات وأحداث الشغب والحرائق الواسعة التي جرت بالأمس.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بجهاز قوى الأمن الداخلي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) مفتوحة، وأن حركة السير بها طبيعية، وذلك بعد أن تم فتحها، مساء أمس، بمعرفة القوى الأمنية بدعم ومساندة من قوات الجيش.

وأشار إلى أن حركة السير والمرور في معظم الطرق ببيروت هادئة وطبيعية بعد أن أزيلت العوائق وانحسار مظاهر قطع الطريق إلى حد كبير، لافتا في نفس الوقت إلى وجود عدد من الطرق الأخرى التي لاتزال مقطوعة من قبل عدد من المتظاهرين أو عبر وضعهم لعوائق في منتصف تلك الطرق، وأنه يجري العمل على إزالتها وإعادة فتح تلك الطرق.

من ناحية أخرى، لاتزال مدينة طرابلس (شمالي لبنان) تشهد أعمال حرق للإطارات وصناديق النفايات وقطع للطرق خاصة في الساحات والشوارع الرئيسية، إلى جانب تجمع أعداد كبير من المتظاهرين في الميادين وقيامهم بإغلاق مداخل الساحات الرئيسية.