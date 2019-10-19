أول تعليق من حسن نصر الله على الاحتجاجات اللبنانية: لا نؤيد استقالة الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، السبت، تعليقًا على الاحتجاجات بلبنان إن بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية.

وأضاف، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء أربعينية الحسين، أن ما تشهده البلاد هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسيات الاقتصادية، متابعًا: «على الجميع أن يتحمل المسؤولية ومن المعيب التنصل منها وخصوصا الذين شاركوا بالحكومات السابقة».

شاهد أيضا.. حسن نصرالله يحذر من أن أي حرب على طهران "لن تبقى عند حدود إيران"

مقدم من فرانس 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الجيش السوري يسيطر على منبج وموسكو لن تسمح بمواجهات بين أنقرة ودمشق France 24

وساطة باكستانية بين إيران والسعودية لنزع فتيل التوتر في منطقة الخليج France 24

الجيش السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة الهجوم التركي France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO حسن نصرالله يحذر من أن أي حرب على طهران "لن تبقى عند حدود إيران" France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وذكر أن هناك أخطار حقيقية تواجه لبنان، وأهمها الانهيار المالي والانفجار الشعبي، وعلى المسؤولين أن يقتنعوا أن الناس لا يمكن أن تتحمل ضرائب جديدة.

وأكد «نصر الله» أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية، موضحًا أنه «لا أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية لا أحزاب ولا سفارات ولا جهات أجنبية، لأنها كانت عفوية وعابرة للطوائف والمذاهب».