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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، السبت، تعليقًا على الاحتجاجات بلبنان إن بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية.
وأضاف، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء أربعينية الحسين، أن ما تشهده البلاد هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسيات الاقتصادية، متابعًا: «على الجميع أن يتحمل المسؤولية ومن المعيب التنصل منها وخصوصا الذين شاركوا بالحكومات السابقة».
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مقدم من فرانس 24
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حسن نصرالله يحذر من أن أي حرب على طهران "لن تبقى عند حدود إيران"
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وذكر أن هناك أخطار حقيقية تواجه لبنان، وأهمها الانهيار المالي والانفجار الشعبي، وعلى المسؤولين أن يقتنعوا أن الناس لا يمكن أن تتحمل ضرائب جديدة.
وأكد «نصر الله» أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية، موضحًا أنه «لا أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية لا أحزاب ولا سفارات ولا جهات أجنبية، لأنها كانت عفوية وعابرة للطوائف والمذاهب».
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حسن نصر الله على الاحتجاجات اللبنانية: لا نؤيد استقالة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.