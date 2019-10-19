بدء إجلاء السعوديين من لبنان فجر اليوم

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أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر السبت، في ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وذكرت السفارة، في بيان لها، السبت، أن المرحلة الأولى من «خطة إدارة الأزمات والطوارىء» قد نجحت، حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الساعة الخامسة فجر السبت.

وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي، آملة في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.