الدفاع التركية: إرهابيو "ي ب ك" أحرقوا أجهزة مستشفى "تل أبيض"

أنقرة/ الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" أحرقوا أجهزة مستشفى "تل أبيض" شرق نهر الفرات، شمالي سوريا، وهرّبوا قسما ثانيا منها.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وقالت الوزارة: "خلال التدقيقات الرامية إلى استئناف الخدمة بسرعة في مستشفى تل أبيض، تم اكتشاف احتراق أجهزة المستشفى من قبل تنظيم (بي كا كا/ ي ب ك) الإرهابي لجعلها غير قابلة للاستخدام، وتهريب جزء آخر من المعدات من قبل الإرهابيين".

ومع تحرير "تل أبيض" من الإرهاب في اليوم الخامس لعملية "نبع السلام"، بدأ المدنيون بالعودة إلى منازلهم، وسط تدابير أمنية لضمان سلامتهم وأمنهم.

ويعمل جنود الجيش الوطني السوري، على طمأنة المدنيين في المنطقة، وتقديم ضمانات لهم، من خلال شرح أهداف عملية "نبع السلام".

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وقبل أيام، بثّت الخليج 365 على الهواء مباشرة الأوضاع في "تل أبيض"، وعودة الحياة اليومية للسكان إلى طبيعتها في أجواء من الهدوء والأمن.

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.