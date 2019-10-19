ضبط مخزن أسلحة لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي في رأس العين

أنقرة/ بارش غودوغان/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، ضبط مخزن أسلحة عائد لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي خلال عمليات التمشيط بـ"رأس العين"، في إطار عملية "نبع السلام"، شمال سوريا.

وذكرت الوزارة، في تغريدة على موقع تويتر، إن عمليات التمشيط في رأس العين أسفرت عن ضبط مخزن أسلحة، يضم كميات كبيرة من السلاح والذخيرة.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر المعدات العسكرية وصناديق ذخائر الأسلحة الرشاشة الثقيلة.

Advertisements

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.