بعيدا عن الاعلام.. منزل الحريري يشهد اجتماعات متواصلة

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365



أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، السبت، عن عقده اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة في منزله بالعاصمة بيروت، من أجل الوصول إلى ما يخدم الشعب اللبناني.

يأتي ذلك في ظل تظاهرات تعم لبنان لليوم الثالث على التوالي، تطالب باستقالة الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية لمتردية وفرض ضرائب جديدة.

وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن "بيت الوسط (منزله) خلية نحل اليوم، حيث (تعقد) اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام".

وأشار إلى أنه التقى مع وزراء المالية علي حسن خليل، والأشغال والنقل يوسف فنيانوس، والصناعة وائل أبو فاعور.

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وشدد على أن اللقاءات مستمرة من أجل الوصول إلى ما يخدم اللبنانيين.

وكان الحريري طلب من المتظاهرين، منحه "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".

وقال الحريري، في كلمة متلفزة الجمعة، تعليقا على التظاهرات الممتدة في أنحاء البلاد، "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصيا أعطي نفسي وقتا قصيرا فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابا صريحا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر".

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.

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