ليبيا.. إنقاذ 148 مهاجرا في ثلاث عمليات بعرض "المتوسط"

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، السبت، أنها تمكنت من إنقاذ 148 مهاجرا غير نظامي، الجمعة، في ثلاثة عمليات نفذتها في عرض المتوسط.
وأفادت البحرية الليبية، في بيان لها، بأن المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية ومن بينهم 15 امراة و11 طفلا.
وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ الأولى والثانية كانتا على بعد 90 ميلا بحريا قبالة منطقة "أبي كماش" الحدودية مع تونس، فيما نفذت العملية الثالثة على بعد 60 ميلا في عرض البحر المتوسط قبالة مدينة صبراتة، شمالي البلاد.
وأوضحت أن المهاجرين يحملون جنسيات عربية منها المغرب والجزائر ومصر والصومال، إضافة لجنسيات إفريقية (لم تذكرها).
وذكرت أنه تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة في مركز إيواء "طريق السكة" بالعاصمة طرابلس.
ودخلت ليبيا في فوضى بعد انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بمعمر القذافي، وبرزت كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
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