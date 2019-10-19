وفد حماس يبحث مع بوغدانوف مستجدات القضية الفلسطينية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى الدوحة السيد نور محمد خولوف.

وترأس الوفد، موسى أبو مرزوق، وضم عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وممثل الحركة في موسكو(لم تسمه)، بحسب بيان صدر عن الحركة ووصل "الخليج 365" نسخة منه.

ولم توضح الحركة، في بيانها، مكان اللقاء.

وقالت الحركة إن وفدها بحث مع المسؤولين الروس، آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وأكدت أن الوفد أبدى "استعداد حركته للتعاطي مع أي مبادرة من شأنها تجاوز الانقسام الفلسطيني".

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وجددت تأكيدها على ضرورة أن تكون أي انتخابات فلسطينية قادمة "شاملة ومتزامنة".

من جانب آخر، نقلت الحركة تأكيد بوغدانوف على "أهمية الوحدة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية، وعلى الموقف الروسي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني".

وتابعت الحركة:" كما أكد على تقديم روسيا الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، باعتبارها عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني".

ووقّعت حركتا "فتح" و"حماس"، أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".

وتتمسك حركة "حماس" بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، بينما تدعو حركة "فتح" إلى إجراء انتخابات تشريعية يتبعها رئاسية بعد عدة أشهر، الأمر الذي ترفضه حماس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.