برشلونة يعتلي الصدارة بثلاثية في شباك إيبار

صحيفة الخليج الالكترونية

صعد حامل اللقب برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه إيبار 3 / صفر اليوم السبت على ملعب “إيبوروا”، في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وافتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 13 ،ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 58 قبل أن يختتم لويس سواريز التسجيل بالهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 66 بمساعدة ميسي.

ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 19 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقط واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين أمام غرناطة، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد إيبار عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان تسجيل ميسي هدف في مباراة اليوم وصناعة هدف آخر بمثابة احتفال بمناسبة مرور 15 عاما على أول مشاركة له بقميص برشلونة، حيث كان قد ظهر للمرة الأولى بقميص الفريق الكتالوني عندما شارك من مقعد البدلاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام إسبانيول في 16 تشرين أول/أكتوبر من عام 2004 .

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وفرض برشلونة تفوقه في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي منذ البداية، لكن إيبار لم يكتف بالتأمين الدفاعي وإنما حاول استغلال الدعم الجماهيري والحماس وقام أكثر من محاولة هجومية لكن دون خطورة على المرمى.

وشكل ثلاثي هجوم برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، مصدر إزعاج متواصل لدفاع إيبار في الدقائق الأولى لكن الحذر الدفاعي وكذلك خروج الحارس ماركو دميتروفيتش في اللحظة المناسبة أكثر من مرة، أبعدا الخطورة عن الشباك.

وصنع إيبار فرصة خطيرة في الدقيقة العاشرة، لكن كليمون لينجوليه مدافع برشلونة قطع عرضية خطيرة أمام المرمى.

وفي الدقيقة 13، افتتح جزيزمان التسجيل لبرشلونة، حيث تلقى طولية من مواطنه لينجوليه وانطلق نحو منطقة الجزاء ثم سدد كرة ارتطمت بحارس المرمى ثم بالقائم قبل أن تسكن الشباك معلنة تقدم برشلونة 1 / صفر.

وحاول إيبار الحفاظ على توازنه وقام محاولات جادة لإدراك التعادل غير أنه وجد صعوبة في التوغل إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن سرعان ما استعاد برشلونة سيطرته على مجريات اللعب.

وتصدى صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، العائد من الإصابة، في اللحظة المناسبة ليطيح بكرة عالية مررها بيدرو ليون وكادت أن تسفر عن التعادل لإيبار في الدقيقة 28 .

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وأنقذ حارس مرمى إيبار شباكه من هدف محقق في الدقيقة 31، حيث انطلق ميسي وراوغ الدفاع ببراعة ثم حاول مراوغة الحارس قبل التسديد، لكن الحارس تصدى للكرة وأحبط المحاولة بصعوبة.

وبعد اقتراب إيبار من التعادل أكثر من مرة، كثف برشلونة ضغطه الهجومي سعيا لتعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، وقدم ميسي أكثر من لقطة مهارية كما واصل جريزمان وسواريز محاولاتهما لكنها جميعا باءت بالفشل في الدقائق الأخيرة من الشوط لينتهي بتقدم برشلونة 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة باللاعب نيلسون سيميدو بدلا من سيرجي روبرتو.

ونجح سواريز في هز شباك إيبار في الدقيقة 50 إثر تمريرة من ميسي لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وأنقذ الحارس دميتروفيتش شباك إيبار مجددا في الدقيقة 56، حيث تصدى لكرة زاحفة خطيرة سددها سواريز إثر عرضية رائعة من فرنكي دي يونج.

وفي الدقيقة 58، أضاف ميسي الهدف الثاني لبرشلونة عندما أرسل دي يونج طولية إلى سواريز الذي هيأ الكرة إلى جريزمان أمام المرمى ليهديها إلى ميسي الذي أسكنها الشباك معلنا تقدم برشلونة 2 / صفر.

وفي الدقيقة 66، أرسل جريزمان طولية إلى ميسي الذي انطلق وانفرد بالحارس ثم أهدى عرضية إلى سواريز ليسكن الكرة في الشباك معلنا تقدم برشلونة 3 / صفر.

وأجرى فالفيردي تبديله الثاني في الدقيقة 71 حيث أشرك أرتورو فيدال بدلا من آرثر ميلو، كما أشرك خوسيه مينديليبار المدير الفني لإيبار، اللاعب تاكاشي إينوي بدلا من سيرجي إينريش.

وأجرى فالفيردي التبديل الثالث في الدقيقة 79 حيث أشرك ايفان راكيتيتش بدلا من دي يونج، كما دفع مدرب إيبار باللاعب إنريكي جارسيا كيكي بدلا من تشارليز دياز.

وأبدى إيبار إصرارا على هز الشباك لحفظ ماء الوجه وسط جماهيره، لكنه لم ينجح في تشكيل خطورة حقيقية على شباك الحارس تير شتيجن.

وفي الدقيقة 85، انطلق ميسي وسط مدافعي إيبار ومرر عرضية رائعة إلى سواريز الذي سدد دون تردد لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة، ولم تسفر المحاولات في الدقائق الأخيرة عن جديد لتنتهي المواجهة بفوز برشلونة 3 / صفر.