“مدني تبوك” يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية

صحيفة الخليج الالكترونية دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية. وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً , وتشمل “تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء”. انشر الخبر :

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