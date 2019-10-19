شركة تويوتا تطرح طراز جديد تشارك به في معرض طوكيو الدولي

السبت 19 أكتوبر 2019

شركة تويوتا تطرح طراز جديد

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة تويوتا طرازا جديدا تشارك به في معرض طوكيو الدولي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتميز بصغر حجمه الذي يجعله من أصغر السيارات المطروحة حديثا في العالم.



ونشر موقع "موتور وان" المتخصص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز تويوتا الصغير الذي أعلنت عنه باسم Ultra-Compact BEV، وهو طراز كهربائي مجهز للتنقلات في القرى الصغيرة.

Advertisements

وقال الموقع الأمريكي إن مواصفات الطراز الصغير تكشف أن طوله يصل لـ98 بوصة فقط، وعرضه 50.8 بوصة وارتفاعه يصل لـ61 بوصة.

ما يجعله يتغلب في صغر حجمه على قياسات الطراز الذي بقي حاملا للقب الأصغر في العالم لفترة طويلة، وهو طراز Smart الذي تصنعه شركة "دايملر" المالكة لمرسيدس، ليصبح تويوتا Ultra-Compact BEV الأصغر في العالم رسميا.

ويعمل طراز تويوتا الكهربائي الصغير ببطاريات تمد المحرك بطاقة تسمح له بقطع مسافة لا تزيد على 62 ميلا كحد أقصى لشحنها.

وتنطلق فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات بداية من يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الرابع من شهر نوفمبر المقبل.